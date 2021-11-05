Son dakika gündem: Bilecik Valisi Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

Vali Kızılkaya, göreve başlamasının ardından kurumlardan bilgi almak amacıyla yaptığı ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kentin güvenliği ile ilgili bilgiler alacağız. Aynı zamanda kent yaşamını kolaylaştırmak ve trafik düzenini rahatlatmak adına birtakım tedbirleri de birlikte değerlendirmiş olacağız. Bugün itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bulunan bariyerlerinde kaldırılması talimatını vermiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bütün kent hayatını müşterek olarak birlikte paylaştığımız tüm vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyoruz ki trafik kurallarına uyalım. Trafik kurallarında birbirimize saygı gösterelim. Özellikle yayaların trafikte önceliğini göz önünde bulunduralım. Yaya geçitlerinde onların önceliklerine saygı gösterelim. Emniyet kemerimizi takalım. Vatandaşlarımızı, kent hayatında trafik kültürünü birlikte yükseltmeye ve yaşatmaya davet ediyorum."

Bilecik'in genel asayişi ve müdürlüğün çalışmaları hakkında brifing alan Kızılkaya, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü önündeki bariyerlerin kaldırılması çalışmasını takip etti.