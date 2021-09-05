Son dakika gündem: Bilecik'te traktörle kaza yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Bilecik'te traktörle kaza yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Bilecik'te traktörle kaza yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kemal Badalov (27) idaresindeki plakası bulunmayan traktör, Elmalıbahçe köyünde ormanlık alanda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Badalov, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenilen Badalov'un cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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