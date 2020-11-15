Son dakika gündem: Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

15.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:32
Son dakika gündem: Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.

Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheliler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

İlgili Haberler

SİT alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
SİT alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
Kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı
Kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Mert Fırat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Medya Kasım Çocuk İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 12:34:58. #1.15#
title