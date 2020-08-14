Son dakika gündem: Bilecik'te bir köy karantinaya alındı
Son dakika habere göre Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
14.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:11
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri önlem alırken görevli personel haricinde köye giriş-çıkışlar 14 günlüğüne yasaklandı.
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Kaynak: AA