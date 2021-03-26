Son dakika gündem: Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den İçişleri Bakanlığının hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama
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Son dakika gündem: Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den İçişleri Bakanlığının hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den İçişleri Bakanlığının hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama

Son dakika haberleri: Bilecik Belediyesinin İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin astığı afişlerdeki ifadeler nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Yanlış anlaşıldı evet ama kasıt yok" dedi.

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Bilecik Belediyesinin İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin astığı afişlerdeki ifadeler nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Yanlış anlaşıldı evet ama kasıt yok" dedi.

Şahin, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren asılan afişlerle ilgili tartışmaları basın ve sosyal medyadan takip ettiğini söyledi.

Konunun gündemi oluşturduğunu aktaran Şahin, "Bu konudan benim haberim var mı yok mu bu çok önemli değil. Metnin tamamını okursanız 'şiddet her nereden ve kimden geliyorsa her türlü şiddete karşıyız' diye bir şey." ifadesini kullandı.

Şahin, soruşturmayla ilgili bakanlıktan kendisine gelen bir bilgi olmadığını savunarak "Şiddete karşıyız. 'Şiddeti destekliyoruz mu' demeliyim. Bütün metni okuyun hiçbir yerde kasıt yok. 'Şu mesleği niye yazmadın' diyemezsin. O zaman on binlerce meslek var. Yanlış anlaşıldı evet ama kasıt yok." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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