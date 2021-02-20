Son dakika gündem: Biden, ilk ikili görüşmesini çevrim içi olarak Kanada Başbakanı Trudeau ile yapacak
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Son dakika gündem: Biden, ilk ikili görüşmesini çevrim içi olarak Kanada Başbakanı Trudeau ile yapacak

20.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:16
Son dakika gündem: Biden, ilk ikili görüşmesini çevrim içi olarak Kanada Başbakanı Trudeau ile yapacak

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, başkan olarak ilk ikili görüşmesini çevrim içi olarak 23 Şubat'ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olarak ilk ikili görüşmesini çevrim içi olarak 23 Şubat'ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Trudeau arasında yapılacak online görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Psaki, açıklamasında, "23 Şubat'ta Başkan Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilk ikili görüşmesini yapacak. Bu online görüşmede, Başkan, ABD ile Kanada arasındaki güçlü ve derin ortaklığın altını çizecek." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alınacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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