Son dakika gündem: Beyşehir Gölü'nde balık av yasağı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Beyşehir Gölü'nde balık av yasağı başladı

15.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:09
Son dakika gündem: Beyşehir Gölü'nde balık av yasağı başladı

Bir son dakika haberine göre Beyşehir Gölü'nde üç ay sürecek su ürünleri av yasağının, başladığı bildirildi.

Beyşehir Gölü'nde üç ay sürecek su ürünleri av yasağının, başladığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Mart'ta başlayan balık av yasağının 16 Haziran 2021 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, av yasağının girmesi ile birlikte gölde her türlü istihsal vasıtası ile su ürünü avlanmasının yapılamayacağı belirtildi.

Balıkçılar da yasağın başlaması nedeniyle faaliyetlerine ara verirken, Beyşehir ilçe merkezinin kıyısında avcılar teknelerini Jandarma Burnu Mevkisindeki limanlara çekti.

Balık av yasağı döneminde kaçak balık avının önüne geçebilmek için de denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Lady Gaga Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Beyşehir Gölü'nde balık av yasağı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:10:08. #1.16#
title