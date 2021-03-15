Son dakika gündem: Beyşehir Gölü'nde balık av yasağı başladı

Bir son dakika haberine göre Beyşehir Gölü'nde üç ay sürecek su ürünleri av yasağının, başladığı bildirildi.

Beyşehir Gölü'nde üç ay sürecek su ürünleri av yasağının, başladığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Mart'ta başlayan balık av yasağının 16 Haziran 2021 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, av yasağının girmesi ile birlikte gölde her türlü istihsal vasıtası ile su ürünü avlanmasının yapılamayacağı belirtildi.

Balıkçılar da yasağın başlaması nedeniyle faaliyetlerine ara verirken, Beyşehir ilçe merkezinin kıyısında avcılar teknelerini Jandarma Burnu Mevkisindeki limanlara çekti.

Balık av yasağı döneminde kaçak balık avının önüne geçebilmek için de denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar