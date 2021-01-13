Son dakika gündem: Beyşehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eser niteliğinde 33 obje ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eser niteliğinde 33 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'de ikamet eden bir kişinin, elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri Hüyük ilçesine satmak amacıyla götüreceği ihbarını alan Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, O.Z'nin kullandığı 42 AFJ 079 plakalı aracı Beyşehir-Hüyük kara yolu, Çiftlik Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 33 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar