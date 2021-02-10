Son dakika gündem: Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ersöz, gazi ve şehit yakınlarını kabul etti
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Son dakika gündem: Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ersöz, gazi ve şehit yakınlarını kabul etti

10.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:46
Son dakika gündem: Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ersöz, gazi ve şehit yakınlarını kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, makamında gazi ve şehit yakınlarını kabul etti.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, makamında gazi ve şehit yakınlarını kabul etti.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kendisine eşlik eden Beyşehir'in kurumlarında çalışan şehit aileleri ve yakınları ile birlikte Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti.

Taşkın, bir süre önce göreve başlayan Başsavcı Tuba Ersöz'e "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Başsavcı Ersöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Taşkın, bir süre devam eden sohbet esnasında Beyşehir'deki gazi ve şehit ailelerinin durumu hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Taşkın, ziyaretinin sonunda Başsavcı Ersöz'e günün anısına derneğin bir plaketini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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