Son dakika gündem: Beyrut'ta sel sularından kurtuluş anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Beyrut'ta sel sularından kurtuluş anı kamerada

28.11.2020 23:16 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:20
Son dakika gündem: Beyrut'ta sel sularından kurtuluş anı kamerada

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Motosikletli bir kuryenin sel sularından son anda kurtulma anı kameraya yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, sağanak yağışlar sonucu sele teslim oldu. Lübnan medyası, kent genelinde meydana gelen selde birçok aracın sular altında kaldığını ve çok sayıda otoyolun su baskını nedeniyle trafiğe kapandığını duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sel sularının arasında zorlukla ilerlemeye çalışan motosikletli bir kuryenin motordan düştüğü, sürüklendiği sırada çevredekiler tarafından kurtarıldığı görüldü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Hırsızın bot çalma anı kamerada
Son dakika haberleri... Hırsızın bot çalma anı kamerada
Son Dakika | Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada
Son Dakika | Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada
Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada
Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Hadise Teoman Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Mert Günok Erol Bulut Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza İsrail Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Beyrut'ta sel sularından kurtuluş anı kamerada - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 23:21:27. #1.14#
title