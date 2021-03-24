Son dakika gündem: Beypazarı Ülkü Ocakları üyelerinden nöbetteki polislere çay ikramı
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Son dakika gündem: Beypazarı Ülkü Ocakları üyelerinden nöbetteki polislere çay ikramı

24.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:32
Son dakika gündem: Beypazarı Ülkü Ocakları üyelerinden nöbetteki polislere çay ikramı

Son dakika gelişmesine göre Beypazarı Ülkü Ocakları üyeleri, görevi başındaki polislere çay ikramında bulundu.

Beypazarı Ülkü Ocakları üyeleri, görevi başındaki polislere çay ikramında bulundu.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece görevi başındaki polis memurları ile gece bekçilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Güvenlik görevlilerine çay ikram ettiklerini belirten Atasever, şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerimiz baş tacımızdır. Bu nedenle, soğuk kış günlerinde nöbette, devriyede bulunan ekipleri çalışma noktalarında ziyaret ettik ve onlara termosla getirdiğimiz çay ikramında bulunduk. İçlerinin ısınmasına vesile olduk. Güvenlik güçlerinin her birine iyi nöbetler, iyi çalışmalar dileğinde bulunarak ayrıldık." dedi.

Atasever, bu uygulamayı zaman zaman sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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