Son dakika gündem: Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri
Son dakika gündem haberine göre Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
15.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:23
Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kültür turları kapsamında Demirciler Sokağı'na gelen turistlerin, ateşleri ölçüldü.
Turistler ve vatandaşlar sokağa asılan afişlerle Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı.
Ekipler, ziyaretçilere ve esnafa maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.
İlçeyi gezen 72 yaşındaki Ayşe Türkoğlu, Kovid-19 tedbirlerine de uyduklarını kaydetti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA