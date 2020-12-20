Son dakika gündem: Beypazarı'nda kömür işletmesinde iş kazası: 1 ölü
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Son dakika gündem: Beypazarı'nda kömür işletmesinde iş kazası: 1 ölü

20.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:40
Son dakika gündem: Beypazarı'nda kömür işletmesinde iş kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür işletmesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür işletmesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür işletmesinde işçi olarak çalışan Atilla Değirmenci (40), bantlı konveyöre sıkıştı.

Değirmenci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcılığın incelemesinin ardından 2 çocuk babası Değirmenci'nin cenazesi, Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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