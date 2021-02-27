Son dakika gündem: Beypazarı ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Son dakika gündem: Beypazarı ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

27.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:22
Son dakika gündem: Beypazarı ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, salgının görülmeye başladığı ilk günden bu yana tedbirler almaya devam ettiklerini belirtti.

Belediye ekiplerinin vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kaplan, hastane, eczane, kamu kurumları ve semt pazarları gibi alanlarda dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Salgın ile mücadelenin önemine değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Camilerimizi de düzenli olarak temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Güzel ilçemizin tarihi ve turistik sokaklarını coşkulu şekilde doldurduğumuz sağlıklı günlere geri dönmeyi ve bu yıl salgının son bulmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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