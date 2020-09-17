Son dakika gündem: Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 1 ölü
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Son dakika gündem: Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika gündem: Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 1 ölü
17.09.2020 06:51 | Son Güncelleme: 17.09.2020 06:54

Beyoğlu'nda orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü Taner S, Taksim Tüneli'nde henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptıktan sonra sürüklendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Taner S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

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