Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı.

BEYOĞLU'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı. Kucağında çocuk olan kişi de silahını çekerek saldırganlara karşılık verirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Babanın "Kucağımda çocuk var" diye bağırmasıyla 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçtı. Adı öğrenilemeyen kişi, kucağındaki oğlu ile polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 15.45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokakta, kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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