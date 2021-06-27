BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI
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BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda iki esnaf arasında park yeri konusunda kavga çıktı.

BEYOĞLU'nda iki esnaf arasında park yeri konusunda kavga çıktı. Sandalye, sopa ve taburelerin fırlatıldığı kavgada, bar işletmecisinin bıçakladığı fırın sahibi ağır yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz cuma günü Kamer Hatun Caddesi'nde yaşandı. Caddeki bir barın işletmeciliğini yapan Mehmet S.S. ile yanındaki fırının sahibi Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Mehmet S.S.?ye ait motosikletin park edildiği yerle ilgili başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bar işletmecisi Mehmet S.S., elinde bıçakla fırına girmek isterken, 2 fırın çalışanının sandalye ve sopalı saldırısına uğradı. Mehmet S.S. yaşanan arbede sırasında Mustafa A.?yı karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aldığı darbelerle kafasından yaralanan Mehmet S.S. ise Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tartışan iki kişiden biri eline aldığı sopayla karşısındakine vuruyor. Ardından kavgaya karışan bir başka kişi önce tabureyi ardından ise sandalyeyi karşısındakine fırlatması yer aldı.

BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI
BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI
BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI
BEYOĞLU'NDA ESNAF KAVGASI KAMERADA; FIRINCI AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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