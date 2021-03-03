Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİNYAL KESİCİ KULLANAN HIRSIZ KAMERADA
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Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİNYAL KESİCİ KULLANAN HIRSIZ KAMERADA

03.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:16
Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİNYAL KESİCİ KULLANAN HIRSIZ KAMERADA

Son dakika haberler... Beylikdüzü'nde, sinyal kesici cihazla otomobillerin kilit sistemlerini bozup araç içerisinden hırsızlık yaptığı belirlenen E.A., gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde, sinyal kesici cihazla otomobillerin kilit sistemlerini bozup araç içerisinden hırsızlık yaptığı belirlenen E.A., gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 ve 24 Şubat tarihlerinde Beylikdüzü'nde 4 ayrı yerden otomobilden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, olayların işleniş biçimi ve gerçekleştiği zamanları inceleyerek, aralarında benzerlik olduğunu tespit etti. Ekipler, çalışmaları sonucunda, zanlının jammer (sinyal kesici) cihazı kullanarak otomobillerin kilit sistemlerini bozup araç içerisinden hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, şüpheli kişinin eşkali ve olaylarda kullandığı otomobilin bilgilerini belirleyip zanlının E.A. isimli kişi olduğunu saptadı. Hırsızlık şüphelisi E.A., dün bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin zanlının evi ve aracında yaptığı aramalarda 2 adet jammer cihazı ve 1 adet çanta ele geçirdi. Şüpheli E.A.'nın, 2 Mart  tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, E.A., önce  aracını park ediyor. Ardından yanına başka araçların park etmesini bekliyor. Zanlın park eden araç olmadığını fark edip yolun karşısına geçiyor. E.A., tekrar aracının yanına geçerek park eden başka bir aracın sinyalini keserek, kilitlenmesini engelliyor. Şüpheli hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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