Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

14.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:08
Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Leylak Sokak'taki Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nun önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, 3 kişi de kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıkları çevrede çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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