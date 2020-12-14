Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
14.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:08
Bir son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Leylak Sokak'taki Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nun önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, 3 kişi de kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıkları çevrede çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş