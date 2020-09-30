Son dakika gündem: Beylikdüzü'nde fabrika deposunda yangın çıktı
30.09.2020 03:42 | Son Güncelleme: 30.09.2020 03:45
Son dakika gündem haberi... Beylikdüzü'nde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beylikdüzü'nde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu