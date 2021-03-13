Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
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Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü

13.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:47

Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu yan yolda kaykay yapan 3 gençten 1'i, kamyona çarparak yere düştü.

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu yan yolda kaykay yapan 3 gençten 1'i, kamyona çarparak yere düştü. Düşen genci son anda fark eden minibüs şoförü ani fren yaptı. Fas uyruklu olduğu öğrenilen genç ezilmekten kurtuldu.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolu Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yol üzerinde kaykay yapan 3 gençten Fas uyruklu Zekeriya Bazalla (17), seyir halindeki kamyona çarpıp, düştü. Yoldaki minibüs şoförü Davut Akkaya genci son anda fark edip, ani fren yaparak, onu ezmekten kurtuldu. Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan genç, kolundan yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kolunda kırıklar tespit ettikleri genci Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"CANINDAN OLACAKTI"

Olayı anlatan minibüs şoförü, "E-5'te kaykay kayılır mı ağabey? Aralara giriyorlar. Altıma giriyordu. Olur mu böyle şey? Bizi mahvetti. Saatimizden olduk. Canından olacaktı. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

- İstanbul
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü
Son dakika haberi | Beylikdüzü D-100'de kaykaylı genç ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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