Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu - Haberler
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Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika habere göre GAZİOSMANPAŞA'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak görev yaptığı hastaneye koştu.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - -GAZİOSMANPAŞA'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak görev yaptığı hastaneye koştu. İlk müdahalenin ardından kopan parmaklarla birlikte Gebze'deki özel hastaneye götürülen doktor, 16 saat süren operasyon geçirdi. Doktorun parmaklarının yerine dikildiği öğrenildi.

Olay dün 13.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halindeki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü. Doktorun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi.

"72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ"

Saygın Uçar, Gebze'deki hastanede 16 saat süren ameliyat geçirdi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan, "Dün öğleden sonra hastanemize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız  72 saatlik kritik bir geçiş saati var." dedi. Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"KOŞARAK ACİLE GİTTİ"

Kazayı gören İzzet Aslan, "Kamyonet tam geçmeden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı. Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Arkadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da aldılar" diye konuştu.


- İstanbul
Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Beyin cerrahının parmakları akıl almaz kazada koptu; Kopan parmaklarıyla hastaneye koştu - Haberler
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