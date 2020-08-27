Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İPEK ER İÇİN BASIN AÇIKLAMASI
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Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İPEK ER İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel istismar sonucunda intihar eden İpek Er için Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

27.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:01

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel istismar sonucunda intihar eden İpek Er için Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisi üyesi kadın, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel istismarı sonucu intihar eden İpek Er için basın açıklaması yaptı. Sık sık slogan atan kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

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Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İPEK ER İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Kaynak: DHA

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