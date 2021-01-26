Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'ten, Sırbistan Dışişleri Bakanına veda ziyareti

Sırbistan'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'e veda ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selakovic, Büyükelçi Bilgiç'i makamında kabul etti.

Selakovic, iki ülke arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görev süresi boyunca ikili ilişkilere aktif bir şekilde katkı sağlayan Bilgiç'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Selakovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ve profesyonel ilişkinin de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Selakovic, üst düzey ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduklarını anımsatarak, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Sırbistan'a davet etti.

Türkiye'nin Sırbistan ekonomisine yaptığı yatırımlara da değinen Selakovic, ülkenin daha az gelişmiş bölgelerinde de çeşitli yatırım projelerini hayata geçiren Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Bilgiç ise Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin, tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu ifade ederek, yapılan görüşmede, ilişkilerde yakalanan bu ivmenin sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Bilgiç, iki ülke arasında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin üçüncü toplantısının önümüzdeki dönemde yapılacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan'ı ziyaret etmesinin de gündemde olduğunu aktaran Bilgiç, "İki ülke arasında her alanda yoğun iş birliği var. Bu iş birliği salgın döneminde de devam etti. Ulaştırma alanında devam eden iş birliği, örneğin Belgrad- Saraybosna otoyolu inşası hızla devam ediyor." dedi.

Bilgiç, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin de her geçen gün arttığını, salgına rağmen ticaret rakamlarının da artış olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic