Son dakika gündem: Belediye ekiplerinin orman yangınları ile mücadelesi sürüyor

Son dakika haber: 28 Temmuz 2021 tarihinde ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, sonrasında Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak geniş alanlara yayılan orman yangınları ile mücadele sürerken, Kartal Belediyesi ekipleri de yangınların 8.

28 Temmuz 2021 tarihinde ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, sonrasında Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak geniş alanlara yayılan orman yangınları ile mücadele sürerken, Kartal Belediyesi ekipleri de yangınların 8. gününde destek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Orman yangınlarının üçüncü gününde tüm hazırlıklarını tamamlayarak afet bölgesine araç ve uzman ekiplerden oluşan personeli yollayan Kartal Belediyesi, 2 gün önce de ikinci yardım ekibini çalışmalara destek olmaları amacı yangın bölgelerine yönlendirdi.

3'ü arazöz olmak üzere 5 araç, 10 sivil savunma görevlisi, bir ambulans, 4 acil müdahale sağlık personeli ile bölgeye giden Kartal Belediyesi ekipleri, yaralanan ve dumandan etkilenen bölge halkı ile görevliler için ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri uygularken, bir yandan da yangın söndürme, yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmada çaba gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı