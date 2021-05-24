Son dakika gündem: Belarus'ta yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle kontrol edildi
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Son dakika gündem: Belarus'ta yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle kontrol edildi

Son dakika gündem: Belarus'ta yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle kontrol edildi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Belarus'ta Minsk Havaalanı'nda Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağa yönelik bomba ihbarı yapılması üzerine uçağın kontrol edildiği bildirildi.

Belarus'ta Minsk Havaalanı'nda Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağa yönelik bomba ihbarı yapılması üzerine uçağın kontrol edildiği bildirildi.

Minsk Ulusal Havaalanı basın servisinden yapılan açıklamada, Lufthansa'ya ait Minsk-Frankfurt seferini gerçekleştirecek LH1487 uçuş numaralı uçakta bomba olduğuna dair kimliği belirsiz bir kişiden elektronik posta yoluyla ihbar geldiği belirtildi.

İhbar üzerine uçuşun durdurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, havacılık güvenliğine uygun olarak gereken önlemlerin alındığı ve kontrol yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm ilgili tarafların olayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Dün, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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