Son dakika gündem: Belarus İçişleri Bakanlığı: Gözaltındaki protestocuların çoğunluğu serbest bırakıldı
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Son dakika gündem: Belarus İçişleri Bakanlığı: Gözaltındaki protestocuların çoğunluğu serbest bırakıldı

Son dakika gelişmesine göre Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından yapılan izinsiz protesto gösterilerinde gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını bildirdi.

Son dakika gündem: Belarus İçişleri Bakanlığı: Gözaltındaki protestocuların çoğunluğu serbest bırakıldı
17.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:10

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından yapılan izinsiz protesto gösterilerinde gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını bildirdi.

Çemodanova, yaptığı açıklamada, geçen haftaki seçim sonrasında yapılan gösterilerde gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verdi.

Gözaltındaki protestocuların serbest bırakılması işlemlerinin devam ettiğini belirten Olga Çemodanova, "Saat 14.00 itibarıyla geçici gözaltı merkezlerinde 122 protestocu kaldı." ifadesini kullandı.

Belarus'ta seçimin yapıldığı gece başlayan ve devam eden izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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