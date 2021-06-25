Son dakika gündem: Belarus, Batı'nın yaptırım kararlarına karşılık verecek
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Son dakika gündem: Belarus, Batı'nın yaptırım kararlarına karşılık verecek

Son dakika gündem: Belarus, Batı'nın yaptırım kararlarına karşılık verecek
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Belarus Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Kanada tarafından alınan yaptırım kararlarına yönelik karşı önlemlerin kademeli olarak gelecek haftalarda devreye sokulacağını bildirdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Kanada tarafından alınan yaptırım kararlarına yönelik karşı önlemlerin kademeli olarak gelecek haftalarda devreye sokulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB, ABD, İngiltere ve Kanada tarafından Belarus işletmelerine, çalışan işçilerine, iş insanlarına, gazetecilere ve milletvekillerine yönelik ortak yaptırımlar "Belarus halkını kademeli olarak boğmaya yönelik girişim" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Görünüşte ifade özgürlüğünü desteklemek için konuşan AB dünyanın Avrupa merkezli resmine uymayan her şeyi yakıyor. Belki de onların demokrasisinin özü budur." ifadeleri kullanıldı.

Batı ülkelerinin artık bu tür eylemler için herhangi bir uluslararası yasal gerekçe veya açıklama aramaz hale geldiği kaydedilen açıklamada, "Çünkü böyle bir şey onlar için yok. Sadece bir amaç var: Belarus halkının gerçek çıkarlarına dayalı bağımsız bir iç ve dış politika izleyen egemen bir devleti parçalamak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupalı siyasetçilerin kendi halkından bile destek görmezken Belaruslu siyasetçilere ders vermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, bütün bu yapılanlara Belarus'un sessiz kalmayacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gelecek haftalarda birçok defa açıkladığımız karşı önlemler kademeli olarak devreye sokulacak. Avrupalı politikacıların Belarus ile konuşulacak dilin baskı ve yaptırımlar olmadığını anlamalarının zamanı geldi."

Batı'nın Belarus'a yönelik yaptırım kararları

AB dün "ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Belarus'ta 78 kişi ve 8 kuruluşa, buna ek olarak 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle 7 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Listeye alınan kuruluşlar arasında, dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden, devlete ait BELAZ, otomobil üreticisi MAZ ile Belarus'tan petrol ürünleri ihraç yetkisine sahip tek özel şirket NNK bulunuyor.

Ayrıca dördüncü bir yaptırım paketi olarak, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yakın olduğu bilinen bazı iş insanları ve üst düzey bürokratlar da listeye alınmıştı.

Yeni yaptırımlarla AB'nin Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 166'ya, kuruluş sayısı da 15'e çıkmıştı.

ABD, Kanada ve İngiltere de AB'ninkine benzer gerekçelerle Belaruslu yöneticilere ve kuruluşlara yönelik ortak yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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