Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
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Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: NEVŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, törenle yemin etti.

NEVŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, törenle yemin etti. Törene katılan bedensel engelli Muhammed Ali Şahin (22), 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan acemi erler için yemin töreni düzenlendi. Erler, ailelerinin de katıldığı törende silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, "Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı olarak bizlerde sizleri karşılayarak bağrımıza bastık. Ant içmenizi büyük bir gururla izledik. Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesiniz ile içtiğiniz andınızı hayatınız boyunca hiçbir an unutmayın. Ülkeye hizmet sadece kışlarla sınırlı değildir. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan kimsenin şüphesi yoktur. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Görevinizi yaparken yolunuz Atatürk yolu, rehberiniz Cumhuriyet yasaları olmalıdır. Andınız yüce Türk milletimize, jandarma teşkilatına, değerli ailenize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

'VATANIMA VE MİLLETİME SADAKATLİ OLACAĞIM'

Öte yandan yemin törenine, Nevşehir'de yaşayan bedensel engelli Muhammed Ali Şahin de katıldı. Askeri üniformayı giydikten sonra yemin eden Şahin, 1 günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Şahin, "Çok heyecanlıyım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Buraya vatani görevimi yapmaya geldim. Elimden geldiğince, vatanıma ve milletime sadakatli olacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
Son dakika gündem: Bedensel engelli Muhammed, 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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