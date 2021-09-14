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Son dakika gündem: Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Gülşen Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü

Son dakika haber... SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korovirüs teşhisi konulan 8 aylık hamile Havva Cağcağ (30), hayatını kaybetti.

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korovirüs teşhisi konulan 8 aylık hamile Havva Cağcağ (30), hayatını kaybetti. Cağcağ'ın koronavirüs tedavisi öncesi erkek bebeğinin sezaryenle alındığı belirtildi.

Samsun'da yaşayan hamile Havva Cağcağ, 3 hafta önce rahatsızlanınca Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde Cağcağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi öncesi sezaryen doğuma alınan Cağcağ, dünyaya erkek bir bebek getirdi. Doğum sonrası koronavirüs tedavisine başlanan Cağcağ'ın, 1 hafta önce durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Cağcağ, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cağcağ'ın hamile olması nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.


- Samsun
Son dakika gündem: Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü

Son dakika gündem: Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Gülşen Mutlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü - Haberler
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