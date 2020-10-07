Son dakika gündem: Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkında karar
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Son dakika gündem: Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkında karar

07.10.2020 03:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 03:10
Son dakika gündem: Bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması hakkında karar

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı kararıyla Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarsus ilçesindeki Kurbanlı ve Eskişehir mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Orman dışına çıkarılan alanın, iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis edilmek üzere tahsis yapılması kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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