Son dakika gündem: Bayrampaşa'da yangın (1)
Son dakika haberleri: Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
24.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:57
Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Cevtpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın için olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kaynak: DHA