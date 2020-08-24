Son dakika gündem: Bayrampaşa'da iki binadaki çatı yangını söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan taraftaki apartmana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan taraftaki apartmana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan binanın çatısına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Binada tek kalan yaşlı bir kadın vatandaşlarlar tarafından çıkarılırken, bir kişi ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi. Yangında iki binanın da çatısında hasar oluştu. Kaynak: AA