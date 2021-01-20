Son dakika gündem: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Son dakika gündem: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

20.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:16
Son dakika gündem: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Kayışkıran mevkisinde park halindeki bir araç kontrol edildi.

Araçtaki M.T'nin üst aramasında, bir miktar metamfetamin ve esrar ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam aparat ele geçirildi.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada da ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek buldu.

Gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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