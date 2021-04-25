Son dakika gündem: Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder, Almanya'da aşı önceliği sıralamasının mayısta kaldırılmasını istedi
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Son dakika gündem: Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder, Almanya'da aşı önceliği sıralamasının mayısta kaldırılmasını istedi

Son dakika gündem: Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder, Almanya'da aşı önceliği sıralamasının mayısta kaldırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, ülkesinde aşı önceliği sıralamasının mayısta kaldırılmasını istedi.

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, ülkesinde aşı önceliği sıralamasının mayısta kaldırılmasını istedi.

Söder, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, aşı kampanyasının hızlandırılmasını talep ederek, katı aşı önceliği sıralamasını hızlı şekilde sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Şimdiye kadar verilen aşı randevularının tamamlandıktan sonra tüm aşıların herkes için serbest bırakılmasını talep eden Söder, "Bu en iyisi mayısta yapılmalıdır. Aşı bürokrasisi aşı başarasını yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeterince aşı bulunması durumunda 16 yaşından büyük öğrencilerin de aşı kampanyasına dahil edilmesini isteyen Söder, özellikle bu yaş grubunda vaka sayılarının yüksek olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da normale dönüş konusunda bir yol haritasının hazırlanmasını istedi.

26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı olan Scholz, "İnsanlar tatillerini planlamak istiyor. Bu ne zaman netlik kazanacak?" sorusuna, "Enfeksiyon sayıları istikrarlı düştüğünde ve aşılama arttığında. Mayıs sonunda güvenilir açıklama yapabilecek durumda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümet olarak bizim o zaman yaz için net ve cesur açılış adımları belirlememizi istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Tamamen aşılananlara kısıtlamalarda kolaylıklar sağlanması planlanıyor

Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları yarın aşılama kampanyasındaki ilerlemeyi ve tamamen aşı olanların durumunu görüşecek.

Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yarınki toplantıda görüşülecek taslakta, tamamen aşılananlara ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşenlere temas ve dışarı çıkma kısıtlamalarında kolaylıklar sağlanması planlanıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn nisan başında, ikinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğini belirterek, "Tamamen aşılananlar gelecekte negatif test sonucuna sahip olanlar gibi muamele görebilecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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