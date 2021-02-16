Son dakika gündem: Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
16.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:26
Son dakika haberi... Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde elinde tarihi eser bulunduğu tespit edilen bir kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 477 bakır, 100 gümüş ve 100 altın sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 9 obje, 2 kolye ucu ve 8 yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak