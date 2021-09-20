Son dakika gündem: Batman'da amcasını silahla yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, amcasını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan Mehmet Emin K, oğlu Uğur K. (19) ile ağabeyi Sabri K'nin ikamet ettiği ilçeye bağlı Kırkat köyüne geldi.

Mehmet Emin K. ile ağabeyi Sabri K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur K, tabancayla amcasını bacaklarından yaraladı.

Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabri K, müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Uğur K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.