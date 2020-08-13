Son dakika gündem: Baskil'de Kovid-19 denetimi Son dakika haberi: Baskil ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Baskil ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA