Son dakika gündem: Baskil'de Kovid-19 denetimi
Son dakika haberi: Baskil ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
13.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:32
Baskil ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
Kaymakam Yılmaz, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA