Son dakika gündem: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 3-13 Eylül'de Çubuk, Altındağ, Ankara- Eskişehir Yol Kontrol Noktası ve Şereflikoçhisar'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 24 kök kenevir bitkisi, 2 gram bonzai, 17 gram eroin, 45 gram metamfetamin ve 2 bin 480 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.