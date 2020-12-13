Son dakika gündem: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika gündem: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

13.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:57
Son dakika gündem: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haber... Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Ankara'nın işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus başta olmak üzere, cadde ve sokaklar ile tarihi yerler sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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