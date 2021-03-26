Son dakika gündem: Başkentte boşanma aşamasındaki eşini neşterle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika gündem: Başkentte boşanma aşamasındaki eşini neşterle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Başkentte boşanma aşamasındaki eşini neşterle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı neşterle öldüren Mehmet Nevzat Yıldız'ın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek", "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı neşterle öldüren Mehmet Nevzat Yıldız'ın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek", "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Nevzat Yıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Fatma Hülya Yıldız'ın yakınlarıyla taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğunu hatırlatarak, sanık ve avukatına söz verdi.

Sanık Yıldız, bir önceki celseye ait SEGBİS çözümlerinin kısa süre önce eline geçtiğini, bu yüzden inceleyemediğini belirterek, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Sanık avukatı da olay yerindeki sigara izmaritlerinin Adli Tıp Kurumuna gönderilip incelenmesini ve müvekkilini olay günü otogara götüren taksi şoförünün ifadesinin dosyaya kazandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa son kez esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

PTT'de memur olarak çalışan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), şiddet gördüğü eşi Mehmet Nevzat Yıldız'a (58) boşanma davası açtıktan sonra taşındığı evde 9 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını neşterle kestikten sonra nefes alamaması için başına poşet geçirdiği öne sürülen Mehmet Nevzat Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Nevzat Yıldız hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından dava açtı.

Cumhuriyet savcısı, 26 Şubat'taki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklamış, sanık Yıldız hakkında "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek", "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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