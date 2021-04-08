Son dakika gündem: Başkentte boş arazide çok sayıda ölü köpek bulundu

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Son dakika haber: Ankara'da, boş arazide poşetler içerisinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

Ankara'da, boş arazide poşetler içerisinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

İmrahor mahallesi yakınlarındaki boş arazide poşetler içerisine koyularak bırakıldığı tespit edilen çok sayıda köpek ölüsünü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olayın duyulmasının ardından bazı hayvanseverler de buraya gitti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, sokak hayvanlarını besledikten sonra olay yerinden geçtiği sırada, saat 18.00 civarında çöp poşetlerinin içerisinde ölü köpekleri gördüğünü ifade etti.

Dere yatağına atılmış poşetler içinde yavru köpek ölülerinin de bulunduğunu bildiren Açık, köpeklerin ölülerinin çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.

Açık, "Onlarca çöp poşeti içerisinde, onlarca ölü köpek var." diye konuştu.

Mamak ile Çankaya ilçesi sınırlarında bulunan İmrahor Mahallesi yakınlarında olayın gerçekleştiğini belirten Açık, köpeklerin ölümüne neden olanların bulunmasını istediklerini bildirdi.

Açık, durumu belediye yetkilileri, Orman Genel Müdürlüğü ve HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekiplerine ihbar ettiğini ve olay yerinde beklediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Açık