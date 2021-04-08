Son dakika gündem: Başkent'te patilerine damar yolu açılmış şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu
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Son dakika gündem: Başkent'te patilerine damar yolu açılmış şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Başkent'te patilerine damar yolu açılmış şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu

Son dakika haberlerine göre Ankara'da patilerine damar yolu açılmış ve poşetlere konulmuş şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu.

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Ankara'da patilerine damar yolu açılmış ve poşetlere konulmuş şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu.

Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeye gelen Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, yol kenarında bir köpeğin ölüsünü gördü. Ekipçe araçtan inen Açık çevreyi incelemeye başladı. İncelemeler sonucunda Faruk Açık, İmrahor Deresi yatağına poşetlere konularak atılan ölü köpekleri buldu. Açık'ın haber vermesi üzerine Doğa Koruma Polisleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu alana geldi. Ekipler poşetleri inceledikleri zaman 30 köpeğin patilerinde intraket (damar içi borucuk) bulunmuş şekilde buldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken hayvan severler ise duruma tepki gösterdi.

Her gün bölgede besleme yaptıklarını belirten Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, "Akşam 18.00 sıralarında buraları besleme için sürekli kullandığımız bir güzergah günlük buradan geçiyoruz. Ancak bugün yol üzerinde bir tane köpek cesedi bulduk. Araçtan indiğimiz de baktık ki dere yatağında poşetler içerisinde atılmış onlarcasını fark ettik. Bunun üzerine poşetleri içerisinde yavru köpek ölü şekilde gördük. Üzerlerinde damar yolu açık bandajlı bir şekilde atılmışlar buraya kim yada kimler tarafından atıldı bilmiyoruz ama bunun çözümü bunlar değil. Köpeklerin tıbbi atıklarla imha edilmesi gerekiyor. Çünkü burada çevrede yaşayan yüzlerce sokak hayvanı var ve hastalığın yayılması çoğalması için bir oluşum diyebiliriz buna. Köpekleri bugün fark ettim. Ama cesetler çok çürümüş. Poşetler içerisinde terlemiş olabilir. Şuanda ölen köpek sayımız 30'u geçmiş durumda. Ekipler şuanda araştırma yapıyor. Daha da çok artacağınızı düşünüyoruz. Çünkü tam olarak araziye bakılamadı. Maalesef hava karanlık. Yarın bakılacak" dedi. - ANKARA

Son dakika gündem: Başkent'te patilerine damar yolu açılmış şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu
Son dakika gündem: Başkent'te patilerine damar yolu açılmış şekilde 30'un üzerinde ölü köpek bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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