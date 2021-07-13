Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi
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Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi Başkan Gökhan Yüksel: "Seçim döneminde özellikle vurguladığım bir projeydi" Kartal'ın sosyal ve kültürel hayatına yeni hizmetler sunacak olan 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin çalışmaları...

Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi

Başkan Gökhan Yüksel: "Seçim döneminde özellikle vurguladığım bir projeydi"

İSTANBUL - Kartal'ın sosyal ve kültürel hayatına yeni hizmetler sunacak olan 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin çalışmaları devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel, önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması beklenen kültür merkezine ait alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek, projeye ilişkin bilgiler verdi.

Kartal'da Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallelerinin ortak noktasında bulunan alana çalışmaları başlatılan 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin çalışmaları devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'de çalışmaların yürütüldüğü inşaat alanına gelerek faaliyetleri yerinde inceledi. Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen kültür merkezi projesi kapsamında vatandaşların faydalanabileceği birçok hizmetin yanı sıra kültür sanat alanları ile ihtiyaç durumunda kullanılabilecek aşevi de proje içerisinde yer alıyor.

"Seçim döneminde özellikle vurguladığım bir projeydi"

Yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu proje seçim döneminde özellikle belirttiğim projelerden biriydi. Burada üç mahallemizim hem kültür sanat anlamında faaliyetlerini yürütebilmeleri hem de gençlerimizin ve vatandaşlarımızın çeşitli hizmetleri alabileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Mahallelilerin yeri geldiğinde aşevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapı. 25 Kasım'da ilk kazmayı vurmuştuk. Çevredeki binaların da güvenliğini almak amacıyla 200'e yakın fore kazık diktik. Şu an ise temel atma seviyesine geldik. Bugün 600 metreküplük bir beton dökme işlemi gerçekleşecek. Kartal'daki mahallelerimize bu hizmeti sağladığımız için mutluyuz, şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki yıla kadar da projenin tamamlanması için arkadaşlarımızla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi
Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi
Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi
Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel, 'Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi Projesi'ni yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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