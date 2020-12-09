Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmalarını denetledi
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Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmalarını denetledi

09.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:53
Son dakika gündem: Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmalarını denetledi

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak çalışmalarını denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, 30 milyon 548 bin liraya ihale edilen katlı kavşak denetiminde, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kesintisiz trafik hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesine giden Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı'nın kesiştiği noktada kavşak düzenlemesi, alt geçit çalışmaları gündeme geldi, bu projemizi ihale ettik ve çalışmalara başladık. 30 Aralık'ta ihalesini yapacağımız Talas'ımızdan gelecek tramvay hattımızın buluşacağı ve kesişeceği boyutu, ayrıca Erciyes Üniversitesine giden tramvay hattımızın geçtiği boyutu da düşündüğümüzde, buradaki kavşak çalışmamızla çok büyük bir rahatlama ve teknik olarak da sağlıklı bir kullanım söz konusu olacak."

Başkan Büyükkılıç, vatandaşlardan 15 Aralık'tan itibaren alternatif yolları kullanmalarını rica ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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