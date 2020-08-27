Son dakika gündem: BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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Son dakika gündem: BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Son dakika haberine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Son dakika gündem: BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
27.08.2020 04:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 04:34

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sararken gecekonduda yaşadığı öğrenilen 6 kişinin son anda dışarı çıkarak ölümden döndüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. 

Yangın Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buhara Sokak üzerinde bahçe içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan komşularını uyandırırken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 6 kişi son anda kendini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan gecekondu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gece konu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

ALEV ALEV YANDI

Yanan gecekondu bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de gecekondunun alev alev yandığı, sokakta yaşayan vatandaşların panik içerisinde olduğu görülüyor. 

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN

Yanan gecekondu sahibinin oğlu olduğu öğrenilen bir kişi, "Hiçbir şey bilmiyorum, bende uykudan uyandım. Koşarak geldim, ev babama ait. Çok şükür can kaybı yok da maddi hasar var işte bakalım hayırlısı. Cana geleceğine mala gelsin, tek dileğimiz o yani. Evde iki aile 6 kişi yaşıyor" dedi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Kaynak: DHA

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