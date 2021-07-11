Son dakika gündem: Başakşehir'de çocuklara özel yaz etkinlikleri
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Son dakika gündem: Başakşehir'de çocuklara özel yaz etkinlikleri

Son dakika gündem: Başakşehir'de çocuklara özel yaz etkinlikleri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Başakşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor. Başakşehirli çocuklar, bir yanda sahne şovlarıyla doyasıya eğleniyor animasyon filmlerini açık havada izleme fırsatı buluyor.

Başakşehir Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği yaz etkinliklerini, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürdürüyor. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kurulan etkinlik alanlarında eğlenen çocuklar, sahne şovları ve animasyon filmlerin açık havada izleme fırsatı da buluyor.

ÇOCUKLAR SAHNE ŞOVLARIYLA EĞLENDİ

Cuma ve cumartesi günü Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlene etkinliklere yoğun katılım oldu. Çocuklar, etkinlik alanlarında kurulan dev ekranlarda, dünyada gişe rekorları kıran "Buz Devri" adlı animasyon filmini hep birlikte izledi.

Kovid-19 salgını kapsamında uzun süredir sosyal mesafeli bir hayat yaşadıklarını ifade eden Başakşehirliler, yaz etkinliklerinin başlaması ile birlikte açık havada hem eğlendiklerini hem de keyifli bir gün geçirme imkanı bulduklarını ifade etti.


Son dakika gündem: Başakşehir'de çocuklara özel yaz etkinlikleri
Son dakika gündem: Başakşehir'de çocuklara özel yaz etkinlikleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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