Son dakika gündem: Başak Cengiz'in katil zanlısının tutukluluğunun devamına karar verildi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2021'de akşam Başak Cengiz'i, Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta oturduğu siteye yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Boz'un tutukluluk halini değerlendirdi.

Mahkeme, sanık Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Can Göktuğ Boz'un yargılanacağı dava, 25 Şubat'ta görülecek.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.