Son dakika gündem: Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gündem: Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BARTIN'da jandarmanın yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 17 tüfek, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

BARTIN'da jandarmanın yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 17 tüfek, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde S.Y., S.Ö. ve M.A.'nın evlerinde yapılan aramada 1 uzun namlulu tüfek, 1 uzun namlulu yivli dolma tüfek, 1 kısa namlulu tüfek, 4 tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçağın yanı sıra 30 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Silah ticareti yapma ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Cansu Dere Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 13:10:03. #1.13#

title