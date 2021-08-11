Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
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Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmasına jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katılıyor.

Arife Ünal'ın torunu Ersin Çevik, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası taş yığınlarının evi yıktığını söyledi.

Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Hala kendisinden bir haber almış değiliz. Ekipler şu anda arıyorlar ancak bulamadık. Ben de yakın köydeyim. Sağanak bizde de yoğun oldu ama bizde dere yatağı olmadığı için fazla bir sıkıntımız olmadı. Benim sabah 06.30 gibi haberim oldu. Yollar kötü olduğu için buraya hemen gelme fırsatım olmadı. Benim buraya gelmem saat 10.00'u buldu. Geldiğimde de bu halde bulduk. Evin altı komple oyulmuş durumda. Ev kullanılmayacak bir durumda. Bütün eşyalar mahvolmuş durumda."

Öte yandan yıkılan ev ve selin zarar verdiği bölge havadan görüntülendi.

Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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